I år er det forhåndpåmeldt 1600 deltakere, ca 100 mindre enn i fjor, men godt over tidligere år, sier Kristoffersen. Han ser frem til konferansen som han ønsker skal være retningsgivende for Pinsebevegelsen.



– Årets fokus er selve oppdraget vårt. «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror». Det bør engasjere oss, og bli den prioritet som alle menigheter har. Vi håper å kunne gi klare signaler til alle menigheten om hva som er viktig, og håper det blir godt mottatt, sier han. Årets hovedtaler er Jedidiah Thurner fra Oakland Church i Michigan. Men ifølge Kristoffersen er det bredden i talerne som er det vesentlige.



– Det er mange ulike som bidrar fra egen bevegelse. Totalt sett er det veldig mange som står på talerlisten.



Nytt av året er at alle deltakerne får en bok med samme overskrift som konferansen, og som skal gjøre at tematikken lever videre etter konferansen. Boken «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror» er utgitt av Hermon Forlag. Bidragsyterne er blant annet talere under årets konferanse.



LED er ikke bare den årlige nasjonale konferansen. Det er også regionale konferanser til høsten, på 14 steder.



– Vi samler faktisk enda flere regionalt, enn på den nasjonale konferansen, forteller Kristoffersen, og viser til at 400 var samlet på LED Agder i høst. Til høsten igjen blir det tilsvarende regionale samlinger, og temaet fra helgens konferanse blir videreført der.