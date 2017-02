Madina Korbanova kom fra Dagestan til Finnmark, der hun fant troen på Jesus. FOTO: Privat

Hun snakker klingende nordlansk. Og åpner hun munnen er det stort sett for å si noe om Jesus, og om hvor fantastisk det er å kjenne Ham. Med smilende, brune øyne og langt mørk-brunt hår er hun et levende vitne om at en innvandrer kan finne Jesus i Finnmark.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.