Fra mirakler i Afrika til tradisjonell jul i Norge

Forkynnelse: Kraften i det enkle evangeliet virker på deres lengsel

Siden 2011 har Hans Martin Skagestad reist som evangelist i Norge for Troens Bevis Verdens Evangelisering. Dette året har han vært med å plante femti nye menigheter og opplevd at rundt ti tusen mennesker har respondert på frelse. Akkurat nå er det ganske rolige dager for Hans Martin, som ser frem til en tradisjonell julefeiring med familien.

