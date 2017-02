– Det at livet handler om misjon gjelder uansett om de skal leve et vanlig liv med en vanlig jobb hjemme i Norge, eller om de skal ha en eller annen form for hel – eller deltidstjeneste hjemme eller ute, legger rektoren til.

Fra Hurdal til Trondheim

Normisjons misjonsskole er godt i gang med sitt andre skoleår i Trondheim, etter at de flyttet fra Hurdal. I Hurdal var det en stor bygningsmasse som skulle vedlikeholdes og driftes, både praktisk og økonomisk, forteller Tinnen.



– Eiendommen i Hurdal leies nå ut som asylmottak. Her i Trondheim leier vi gamle ærverdige Berg prestegård av Studentlaget, som igjen fester eiendommen. Eiendommen eies av Opplysningsvesenets Fond. Dette er en mye mindre eiendom, og vi er derfor langt mindre sårbare for varierende elevtall fra år til år, fortsetter Tinnen.



– I tillegg hadde Normisjon et sterkt ønske om at skolen skulle være lokalisert i eller nær en større by, og samtidig ha tilknytning til en menighet, slik den har fått her. Elevene går nemlig i Salem i Trondheim, en menighet som samler 300-400 ungdommer en vanlig lørdag kveld, forteller Ørjan Tinnen, som tidligere har vært studentpastor i Salem Trondheim.



Skolen i Trondheim har ikke internat, og de fleste av elevene bor på et vandrerhjem i byen, der de betaler leie bare den tiden de oppholder seg i Trondheim.

Reiser over hele verden

– Hvordan ligger det an med søknadsmasse og elevtall?



– Skolen er godkjent for 72 elever, men her har vi har en begrensning på 60. I år har vi 40 elever, og regnet ut i fra at 20-25 stykker allerede har takket ja til studieplass til høsten, så vil nok elevtallet ligge mellom 40 og 50 neste år.



Da Norge IDAG avla skolen sentralt i Trondheim et besøk, var det ikke mye folk på huset. 32 av elevene, som går på ei linje som heter «Global disippel», var ute på en 4,5 måneders misjonsreise, åtte forskjellige steder i verden. Disse er ute på egen hånd, uten skolens lærere, og må forholde seg til lokale krefter eller norske misjonærer.



Tilbake på skolen, like etter endt juleferie, møtte vi derfor bare 5 elever, som går på ei linje som heter «Faith in action», rektor, et par lærere, og tre ettåringer, som jobber som sosialarbeidere på skolen. Faith in action er ei linje med dybdeundervisning i bibel, menighet, lederskap og selvfølgelig misjon. For også disse skal ut i verden i løpet av skoleåret. Tre av dem skal til Kambodsja, for å drive evangeliseringsarbeid, mens de andre to skal tjenestegjøre ved et barnehjem for funksjonshemmede i Aserbadsjan. Barnehjemmet er en del av Normisjon sin virksomhet i landet.



– Vi reiser 10. februar og blir ute i seks uker, forteller kvartetten Renate Isachsen, Margrete Vangen Bakklund, Kristina Aarsland og Ann Solfrid Myrseth. Den femte, Kristine Elisabeth Roald Naalsund, var ikke til stede da vi var på besøk. Spesielt før jul hadde vi hovedfokus på misjon, og det skal bli veldig spennende å komme seg ut for å praktisere. Samtidig vet vi nok ikke helt hva vi går til, og vi er forberedt på å møte et kultursjokk, forteller jentene.

Lengsel etter Herren

Renate Isachsen forteller at hun fikk høre om skolen i Salem i Trondheim.



– Jeg hadde lenge bedt «Jabes' bønn» fra Bibelen, om at Herren måtte velsigne meg og «utvide mine grenser». Jeg bestemte meg for å søke, og ser i dag at jeg nok visste lite hva jeg gikk til.



Fellesnevneren for de fem jentene er at de har en sterk lengsel etter mer av Herren.



De fem jentene har til dels svært forskjellig bakgrunn, og innrømmer at også forskjellig teologisk ståsted kan ha åpenbart seg innimellom. Blant annet har vi et noe ulikt dåpssyn, forteller Renate, men det har aldri vært en kime til konflikt mellom oss, forsikrer hun.



Jentene forteller i hele tatt om et godt miljø og lite konflikter.



– Blir det ikke et vel lite miljø, med bare fem elever deler av skoleåret?



– Nei det har vært uproblematisk, og det var bare en fin overgang fra 37 til 5 elever. Med et så lite miljø er det alltid åpenhet og tid, forsikrer Margrete.



En annen praksis ved skolen, som elevene tydeligvis setter stor pris på, er personlig veiledning og veiledning i grupper. Elevene får personlig veiledning annenhver uke. Rektor tilføyer at de har et uttalt mål om å være gode på nettopp personlig oppfølging.

Mange involvert i misjon

Rektor Ørjan Tinnen forteller at de fleste elevene ved skolen er rundt 20 år, men han har et ønske om at også folk som er noe eldre, kan ta et avbrekk og gå et år ved Gå Ut Senteret. Ei av dem som har gjort nettopp det, er Margrethe Vangen Bakklund. Hun har gått fire år ved NTNU, og har permisjon dette året.



– Hva har dette året gjort med deg og dine planer?



– Jeg har jo fortsatt en plan om å bli lærer, men dette året har så absolutt gjort noe med meg, så jeg vet egentlig ikke. Men læreryrket kan jo veldig gjerne kombineres med en tjeneste i misjonen.



Skolen har også et halvårskurs, som går i høstsemesteret. Dette kalles «Praktisk missiologi», og er et tilbud for de som har et kall til fulltidstjeneste i utlandet.



– Vi ønsker i hele tatt at Gå Ut Senteret skal være et kompetansesenter på misjon, uavhengig av landsdel og organisasjon. Derfor samarbeider vi både med Frikirken og Pinsemenigheten, forteller rektor Tinnen.



Tinnen kan også fortelle om positive tilbakemeldinger, blant annet i form av at en tredel av fjorårets elever er involvert i internasjonal misjon på en eller annen måte.



– Har dere kommet til Trondheim for å bli?



– Ja, helt klart, lyder det korte og utvetydige svaret fra rektor.