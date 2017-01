Kirken vedtok kjønnsnøytral ekteskapsliturgi

Den nye liturgien ble vedtatt med 83 mot 29 stemmer på kirkemøtet i Trondheim. Den ble gjort gjeldende fra 1. februar. Liturgien skal kunne brukes av alle par som ønsker det, men er spesielt tilpasset homofile vigsler. I vedtaket står det:



«Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017».



Vedtaket medfører at homofile par heretter skal kunne vies i alle Den norske kirkes menigheter. Prester får fortsatt anledning til å reservere seg mot å medvirke, og vedtaket sier at også annet kirkelig personell bør få den samme reservasjonsanledningen. Alle par som skal gifte seg i folkekirken, vil fra nå av kunne velge mellom den nye liturgien eller den klassiske ekteskapsliturgien, som fremhever ekteskapet som en institusjon mellom en kvinne og en mann.

- Redigerer Guds Ord

Liturgivedtaket kom som en konsekvens av at flertallet på kirkemøtet i fjor vedtok å åpne for to ekteskapsteologiske syn i kirken. Liturgiforslaget som var blitt utarbeidet mellom de to kirkemøtene, ble behandlet i to omganger: Først var saken til debatt lørdag 28. Januar, og deretter ble den debattert en gang til mandag 30., rett før voteringen. I mandagens oppfølgingsdebatt var det ikke lenger adgang til å fremme nye forslag. Delegatene måtte velge mellom å si ja eller nei til den nye liturgien, og 83 av 112 sa ja.



En av de som sto tydelig opp for mindretallet i debatten på lørdag, var Aud Kvalbein fra Oslo bispedømme.



- I dag mener jeg at vi redigerer Guds Ord, sa hun, og siterte Martin Luthers kjente ord da han sto opp mot sin tids vranglære i kirken: «Her står jeg, og kan ikke annet».



- Den normen vi redigerer Bibelen ut fra i dag, er den ideologien om kjønn som for tiden råder i den vestlige verden. Jeg kan ikke ut fra min samvittighet aktivt være med og sette noe over skriften, sa Kvalbein til kirkemøtedelegatene.

Mindretallet i flertallet

En av årsakene til at flertallet for den nye liturgien ble så stort, var at mange delegater som sier at de personlig står for det klassiske synet på ekteskapet, likevel valgte å stemme for flertallsvedtaket. Disse oppfatter seg som «et mindretall i flertallet», og hovedargumentet handler om å unngå kirkesplittelse. MF-professor Harald Hegstad har vært en av de tydelige talsmennene for dette synet, og flere av biskopene har plassert seg i denne gruppen. Per Arne Dahl fra Tunsberg bispedømme slo an tonen som førstemann ut i mandagens debattrunde:



- Som prest og nå som biskop har jeg aldri vært imot homofile og lesbiske, men jeg har lenge vært bekymret for ekteskapets og barnets situasjon. Derfor har jeg stått opp for det klassiske ekteskapet. Men jeg har også sett hvordan likekjønnede par har betalt en smertelig høy pris og dessverre ikke blitt vist respekt og verdighet. Jeg er bekymret for inneklimaet i kirken og for kirkens enhet, og derfor stiller jeg meg bak flertallsvedtaket, sa Dahl.



Alle biskopene stemte for flertallsforslaget. Den eneste av dem som det før mandagen fortsatt var knyttet noen grad av spenning til hva slags veivalg han ville ta, var Stein Reinertsen fra Agder.



- Når jeg stemmer for dette forslaget, er det ikke å forstå som en aktiv tilslutning til at liturgien utarbeides, sa han i debatten.



Han viste til at vedtaket sier at mindretallet i flertallet «tar til etterretning» at flertallet ønsker dette, og aksepterer det.



- Biskopene og kirkemøtet er delt, og slik vil det fortsette å være. Til alle som vurderer å melde dere ut: Jeg håper dere blir. Vi trenger hver eneste en, sa Reinertsen.

Alle kirker berøres

- En lang natts ferd mot dag er over. Dette har vært tiår med kamp, og vi står på skuldrene til dem som har gått foran, sa lederen for Åpen Folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nielsen, som snakket begeistret om vedtaket.



- Vi anerkjenner at de som er uenige med oss fortsatt skal kunne forkynne og undervise dette, sa han, og la til:



- Men ingen par skal bli møtt med avvisning og en kald skulder. De skal bli møtt med åpne armer når de kommer for å gifte seg i sin lokale kirke.