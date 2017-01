Forfølgelse: - I løpet av de siste 5-6 år, har forfølgelsene økt hvert år, både i utbredelse og styrke, sier Morten Askeland og nevner Midtøsten, Nord-Afrika, India og flere andre områder. FOTO: Bjørn Olav Hammerstad

– Mange kristne blir forfulgt og troen har kostet dem mye. Likevel elsker de Gud og brenner for Ham. Det er en kjempeinspirasjon å møte dem. Slike møter gjør inntrykk. Men ofte opplever våre forfulgte brødre og søstre seg alene og glemt. – Jeg tror også at mange muslimer som har flyktet, er slitne av IS og ekstremisme, og de grusomhetene de har sett. Det gjør dem åpne for kristen nestekjærlighet. Når de møter Guds godhet gjennom kristne, begynner de å tenke nytt.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.