Rekordoppslutning om fellesmøter i Kristiansand

- Det har vært en festreise. Fantastisk, sier Rune Tobiassen, møteleder og frikirkepastor, om årets seks dager med fellesmøter i Sørlandets hovedstad.

Møtene foregår alltid på kveldstid i uke to, og har i over 30 år tatt sete i Domkirken.

I år kom det til sammen rundt 7000 besøkende i Filadelfias nye storstue, Q42. Siri Iversen fra Flekkerøy Misjonskirke og Hilde Grøthe fra Frikirken var årets talere.

Rune Tobiassen forteller om folk som har blitt berørt, fornyet og frelst – selv noen som aldri har vært på et kristent møte før. Frikirkepastoren ønsker ikke å gå ut med tall, noe han mener kan gi feil fokus.

- Vi er opptatt av at de nyfrelste skal bli fulgt godt opp, presiserer han.

Har nådd langt

Nytt av året har dessuten vært livestreaming. Rune Tobiassen informerer at over 500 mennesker har fulgt møtene direkte på nettsiden og Facebook. I tillegg kommer radiolytterne. Mange har delt linken til overføringen på Facebook, og slik har budskapet nådd mye lengre enn da alle måtte velge å oppsøke møtene selv.

- Vi regner med at vi har kommet i kontakt med hundre tusen mennesker på en eller annen måte. Dette gjør noe med byen vår, poengterer Tobiassen.

-Større ting skal skje

«Greater things are still to be done in this city.»

Teksten står på den 71 kvadratmeter store LED-skjermen, mens film i flyfotohøyde av Kristiansand spilles av i bakgrunnen. På scenen står lovsangere fra Vågsbygd Misjonsmenighet, og i salen er storparten av 1350 stoler opptatt. Tonene runger mektig i lokalet.

Det er torsdag kveld, og Norge IDAG er til stede på kveldsmøtet.

Etter en bolk med sang og introduksjon av møteleder Rune Tobiassen, intervjues Kristiansands ordfører Harald Furre, familievoldskoordinator Einar Skarpeid og Ingebjørg Ribe Rudihagen. Sistnevnte er utdannet lærer og frivillig med i et godhetsprosjekt inn mot byen. Vi får høre om City Changers, en nyoppstartet organisasjon som tilbyr barn og ungdom gratis samtalehjelp.

Byforandrere

City Changers består av nesten 60 engasjerte samtalepartnere med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. De jobber til daglig i ulike sektorer innen helsefag. De frivillige ønsker å gi litt av sin fritid til vanskeligstilte barn og ungdom som har behov for å prate.

- Jeg er kristen, og jeg føler dette går på ren nestekjærlighet, sier Rudihagen.

- Mitt motto er at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Vi som er kristne, må komme oss ut av menigherer, ut og hjelpe andre.

Både politi og ordfører er begeistret for prosjektet. Skarpeid opplever gjennom jobben mange tunge samtaler med barn i forhold til vold.

- Den enkelte kan utgjøre en forskjell. Det handler om å se andres barn og bry seg, utfordrer politimannen.

Forrykende tale

Etter kollekt og flere sanger, slipper Siri Iversen, pastor i Flekkerøy Misjonskirke, til på scenen. På forhånd blir hun beskrevet av Tobiassen som et fyrverkeri. Iversen taler ivrig og engasjert om å ha en skatt i leirkar. Hun er ikke redd for å by på seg selv og egen utilstrekkelighet, og hun er opptatt av at vi må snakke sant om Gud og livet samtidig. Vi må være ærlige.

- Det å være kristen er å være et vanlig menneske med en ekstraordinær skatt. Da kan uvanlige ting skje! proklamerer hun til en lydhør forsamling. Hun taler også om at Jesus ønsker å møte oss med nåde og sannhet.

- Han har frelst deg og kalt deg med et hellig kall, sier Iversen, som ønsker å formidle at det ikke er for sent, selv om livet ikke blitt som man hadde håpet på. Jesus kan fylle tomrommet og skape bro mellom livets realiteter og drømmer.

- Det finnes alltid en ny start, nye begynnelser i Mesterens hender, påpeker hun. Budskapet lyder klart fra talerstolen:

- Gud er ikke ferdig med deg. Han vil skrive Sin historie med ditt liv,

Forbønnskø og fellesskap

Etterpå er det lang kø der det foregår forbønn mens flere sanger toner fra podiet og salen.

Klokken er fremdeles bare ni, og folk blir oppfordret til å bli igjen og søke fellesskapet ute i foajê og restaurant. Ute i den store foajeen yrer det av liv. Bibelselskapet og Gideon har stand, og Vivo har boksalg. Noen av bøkene her ble anbefalt under møtet.

- Det er viktig å vise at vi er her fremdeles, sier Arne Reinertsen, som kjøpte opp Vivo i Kristiansand da kjeden gikk konkurs i Norge. Han forteller at butikken presenterer et bredt utvalg fra ulike kristne forlag, og har mange trofaste, fornøyde kunder.

Legger til rette

- Ved å arrangere fellesmøtene i Q42 i stedet for Domkirken, legges det til rette for fellesskap på en utvidet måte, sier Rune Tobiassen. Ulike stands i foajeen er en måte å legge til rette så folk kan koble seg på Gud.

- Folk kan få kjøpt bøker de trenger å lese, og vi har dessuten Bibelselskapet og «Finn din menighet» som stand. Gideon har delt ut bibler. Vi ønsker å gjøre det lettere å komme i gang med livet med Gud, sier lederen for fellesmøtekomiteen.

- Stolt av evangeliet

- Vi har fått veldig god tilbakemelding, forteller Tobiassen om møtene ved ukens slutt. Han mener de to talerne, Siri Iversen og Hilde Grøthe, utfylte hverandre grundig.

- De er fantastiske forkynnere med forskjellige kvaliteter, sier han.

Siri Iversen var selv begeistret for å tale på fellesmøtene.

- Det var veldig utfordrende i forhold til å lytte til Gud for å det finne det riktige å si. Jeg kjenner meg veldig ydmyk innfor den oppgaven, men stolt av evangeliet – og da fungerer det, ytrer hun, og legger til at hun er takknemlig for lovsangerne fra menigheten.

Rune Tobiassen skryter også av dem og kaller dem «profesjonelle småbarnsforeldre.»

Sammen om det viktigste

Vi spør om de får noen reaksjoner på at de ikke har tradisjonell «bedehusmusikk» som stil.

- Det vil alltid være noen som reagerer på noe. Men vi har fått god tilbakemelding på en blandet sammensetning. I dag hadde vi for eksempel «Deg være ære,» «Alt for Jesu fot Jeg legger» og «Navnet Jesus». Musikken er litt fornyet, vi viderefører arven på en ny måte. Og de fleste sanger er på norsk, påpeker han, før fellesmøtene blir oppsummert:

- Det er ufattelig positivt at trettisju menigheter og organisasjoner har stått sammen om det viktigste, og Jesus har vært fokuset.