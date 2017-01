Statsminister Erna Solberg til JK Nordisk 2017

- Vi gleder oss over beskjeden om at statsminister Erna Solberg har takket ja til vår invitasjon om å komme, sier JesusKvinners initiativtaker, Anne Christiansen.

- De klare signalene hun kom med før jul, i forbindelse med skolegudstjenestene, gir retning og tydelighet i arbeidet med å bygge et samfunn som både er inkluderende og som har en solid verdiforankring.

Anne Christiansen er selv blant talerne under JK Nordisk 2017.

- Vi gleder oss til å høre hva statsminister Erna Solberg ønsker å dele med oss i sitt innlegg i Oslo Kongressenter den 18. mars.

For et par år siden uttalte Solberg til magasinet JK at hun var takknemlig for at mange ber for henne; ”Først og fremst vil jeg si at jeg synes det er veldig fint å bli bedt for. Jeg tror det viktigste det kan bli bedt om, er at vi skal ha klokskap. Ofte er det mange og viktige beslutninger som må gjøres raskt. Vi trenger at noen ber om at vi skal ha klokskap og mot til å ta gode beslutninger.”



Hovedtalere under JK Nordisk 2017 er pionerene Betty og Daniela Freidzon fra Argentina. De er mor og datter og sterkt involvert i den argentinske vekkelsen. Menigheten de leder i Buenos Aires har vokst fra syv personer til 30.000 medlemmer i løpet av de siste 30 årene.