Australia fordømmer FN-resolusjon

- Australia står sammen med Israel, uttaler statsminister Malcolm Turnbull ifølge The Australian Jewish News.

Han kaller FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 for ”ensidig” og ”dypt urovekkende”. Resolusjonen kaller israelske bosetninger i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem for ulovlige og krever full byggestans.

Turnbull kom med uttalelsene mens han var gjest i en synagoge i Sidney under en lystenningsseremoni i forbindelse med høytiden Hanukka fredag 30. desember.

- Vi støtter Israel, det eneste demokratiet i Midtøsten, sa han.

Dagen før uttalte utenriksministeren i regjeringen hans at Australia sannsynligvis ville ha stemt nei til resolusjon 2334 dersom de hadde vært medlemmer av FNs sikkerhetsråd.

Norges utenriksminister Børge Brende (H) sier til NTB at resolusjonen er i tråd med Norges politikk, men mener den ikke vil løse konflikten. Til NRK har Brende hevdet at det er ”en forutsetning for en tostatsløsning at bosetningene opphører”.