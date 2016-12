Kaller hjem ambassadører og revurderer forholdet til FN

Etter at FNs sikkerhetsråd 23. desember vedtok en resolusjon som kaller israelske bosetninger i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem for ulovlige og krever full byggestans, har israelske myndigheter reagert sterkt mot landene som var delaktige i vedtaket.

Kaller hjem ambassadører

Statsminister Benjamin Netanyahu sier han umiddelbart vil kalle hjem Israels ambassadører i New Zealand og Senegal, som er to av de fire landene som la frem resolusjonsforslaget. Senegals utenriksminister skulle ha besøkt Israel i januar, men israelske myndigheter har nå avlyst besøket. Samtidig er all israelsk bistand til Senegal stanset. New Zealand og Senegal har ikke ambassader i Israel.

De to andre landene som fremmet forslaget, var Venezuela og Malaysia. De har fra før av ingen diplomatiske relasjoner med Israel.

Kalte 11 land inn på teppet

25. desember innkalte det israelske utenriksdepartementet ambassadørene fra samtlige av de andre ti landene som stemte for resolusjonen. Ambassadørene fra Kina, Russland, Frankrike, Angola, Egypt, Japan, Ukraina og Uruguay, samt viseambassadørene fra Storbritannia og Spania, ble kalt inn på teppet for å bli forelagt Israels syn og forklare seg om standpunktet, melder Times of Israel.

Channel 2 rapporterer at USAs ambassadør til Israel ble innkalt av Netanyahu for å ha en ”avklarende samtale” om situasjonen.

Kutter støtte til FN

Netanyahu uttaler at Israel nå revurderer hele sitt forhold til FN. Som både statsminister og fungerende utenriksminister, har han allerede bedt departementet kutte støtten til fem av FN-organisasjonene som er blant de mest fiendtlige overfor Israel, med om lag 62 millioner kroner. Han lover at flere slike tiltak vil komme.

Enige fra venstre til høyre

Resolusjonsvedtaket vakte umiddelbart sterke reaksjoner over hele det politiske spekteret i Israel.

Energiminister Yuval Steinitz sier til Channel 2 om USAs manglende veto at ”det er ikke slik venner oppfører seg”. USAs handling ”er å spytte den påtroppende presidenten i ansiktet”, sier minister Tzachi Hanegbi. Tidligere general i forsvaret og nå Knesset-representant for sentrumspartiet Kulanu, Yoav Galant, sier at USA ”har overlatt Israel til sine fiender”.

Opposisjonspolitikerne i Knesset er like negative til resolusjonen. Isaac Herzog, lederen for Zionist Union, mener resolusjonen gjør stor skade. Hans politiske partner Tzipi Livni, tidligere utenriksminister, mener den skader Israels interesser. Yair Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid og som på meningsmålingene ligger an til å kunne utfordre Netanyahu ved neste valg, kaller resolusjonen ”farlig”, ”urettferdig” og ”hyklersk”. Opposisjonspolitikerne retter samtidig krass kritikk mot Netanyahu for ikke å ha klart å holde en bedre relasjon til USAs president i Obamas regjeringstid.

- Vil ikke lykkes

Israels ambassadør til FN, Danny Danon, uttaler at ”verken sikkerhetsrådet eller UNESCO vil lykkes i å revidere historien og ta bort båndet mellom Israels folk og Israels land”. Han referer til at UNESCO tidligere i år har vedtatt resolusjoner som ignorerer den jødiske forbindelsen til Tempelhøyden i Jerusalem.

Han går hardt ut mot USA.

- Det hadde vært å forvente at Israels største venn hadde handlet i tråd med sin årelange praksis med å nedlegge veto mot slike ensidige resolusjoner. Det er ingen tvil om at den kommende forandringen i den amerikanske administrasjonen vil være begynnelsen på en ny æra, sier Danon.

Etter vedtaket sa han til sikkerhetsrådet at dette var en mørk dag for rådet.

- Dere kaster bort tiden på toppen av hykleri når dere fordømmer Israel for å bygge boliger i det jødiske folkets historiske hjemland, mens tusener massakreres i nabolandet Syria, sa han.

- Dere har stemt nei til forhandlinger, nei til fremgang og muligheten til bedre liv for israelere og palestinere, og nei til muligheten for fred, sa Danny Danon.

Han kalte resolusjonen for den siste i en lang rekke skammelige anti-israelske FN-resolusjoner, og uttalte at den vil være en oppmuntring for palestinsk terror.

- Dagens avstemning er en seier for terrorisme, hat og vold, sa Danon.

- Absurd

”Israel avviser kategorisk den foraktelige anti-israelske resolusjonen i FN, og kommer ikke til å rette seg etter den”, skrev statsminister Netanyahus kontor i en pressemelding kort tid etter avstemningen.

”Mens sikkerhetsrådet ikke gjør noe for å hindre at en halv million mennesker massakreres i Syria, utpeker de Israel på en skammelig måte – det eneste demokratiet i Midtøsten”, skriver statsministerens kontor, og fortsetter:

”Obama-administrasjonen har ikke bare unnlatt å forsvare Israel mot denne trakasseringen i FN. De har samarbeidet om den bak kulissene. Israel ser frem til å samarbeide med påtroppende president Trump og med våre venner i Kongressen, både republikanere og demokrater, om å rette opp igjen skaden fra denne absurde resolusjonen.”