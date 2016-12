Israelske kommentatorer har lenge spekulert i om Obama skulle komme til å benytte en av sine siste dager i presidentstolen, i perioden mellom valget 8. november og innsettelsen av hans arvtaker 20. januar, til å svikte sin venn i FN. Man fryktet at han ville la en anti-israelsk resolusjon om bosetningene passere i FNs sikkerhetsråd, uten å bruke vetoretten for å beskytte Israel. Når regjeringsperioden ville være over, og det ikke lenger ville være strategiske hensyn å ta til politiske støttespillere, ville det by seg en gyllen mulighet for ham til å markere sitt egentlige syn på den israelsk-palestinske konflikten gjennom et slikt stunt. Da Obama og Netanyahu i september møttes for siste gang, var denne israelske bekymringen som en elefant i rommet – den ble ikke nevnt, men begge visste at den var der, skrev Ha’aretz’ korrespondent Barak Ravid.

23. desember slo spekulasjonene til, da resolusjon 2334 ble vedtatt med 14 av 15 stemmer i FNs sikkerhetsråd. USA avsto fra å stemme, men la ikke ned veto, og ga dermed resolusjonen fripass. Slik gikk det til at FNs sikkerhetsråd vedtok en påstand om at israelsk boligbygging i Judea, Samaria og deler av landets hovedstad Jerusalem, er folkerettsstridige. Resolusjonen ber om full byggestans i disse områdene.

Hvorfor Israel reagerer så kraftig

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor sikkerhetsrådets vedtak skaper sterke reaksjoner i Israel. Som Netanyahu har sagt, er det historisk sett absurd å omtale det jødiske kvarteret i Gamlebyen og Vestmuren ved Tempelplassen som okkuperte områder. Det jødiske folkets hjerteforhold til Jerusalem, og til deres historiske kjerneområder i Judea og Samaria, er vel kjent. I tillegg er det minst tre andre grunner til at motstanden mot bosetninger i Judea og Samaria, eller Vestbredden om du vil, opprører israelerne:

Ukorrekt anklage

For det første reagerer man på at påstanden om folkerettsbrudd er ukorrekt. Våpenhvilelinjene fra 1949 til 1967, som er ønsket av de palestinske selvstyremyndighetene som grenser for en palestinsk stat, har aldri vært anerkjent som landegrenser. Verken resolusjon 242 eller andre internasjonalt gyldige vedtak gir Israel noe pålegg om full tilbaketrekning til disse linjene. Det jødiske folkets folkerettslige mandat fra 1922 til å bo i hele landet er ikke blitt trukket tilbake. Det er, for å si det med Orwells ord, ”nytale” å kalle 1949-linjene for landegrenser. Nytale blir ikke sann av å bli gjentatt.

Utopisk idé

For det andre er kravet om byggestans basert på en utopisk idé som allerede har vist seg ikke å virke. Ideen er at det er husbygging i bosetninger som er det store hinderet for fred, og at hvis bare husbyggingen opphører, vil terroren ta slutt, fredsforhandlingene skyte fart og en tostatsløsning bli realitet. Få stiller spørsmål ved premisset – at ca. 1.500 nye leiligheter i året i allerede etablerte boligområder, som til sammen etter 49 år fortsatt bare omfatter 2,7 prosent av Vestbreddens areal, skulle utgjøre et hinder for fred. Og få legger merke til at ideen allerede er prøvd ut. I 2009 aksepterte Israel ni måneder med full byggestans i bosetningene, for å innfri de palestinske selvstyremyndighetenes krav for å få i gang nye fredsforhandlinger. Men Abbas kom ikke til forhandlingsbordet da byggestansen ble innført. Og fredsprosessen skjøt ikke fart.

Sikkerhetssituasjonen

For det tredje vitner resolusjonen, sett med israelske øyne, om en totalt manglende forståelse for Israels behov for fred og sikkerhet. Det manglende vetoet innebærer for israelerne at den som skulle være ens beste venn i verden, vender en ryggen mens fiender truer med utslettelse. Israels sikkerhet er for israelere flest det fremste argumentet for at bosetningene i Judea og Samaria, eller Vestbredden om du vil, fortsatt er berettiget. Svært mange i Israel er villige til å oppgi store deler av bosetningene dersom det kan sikre dem varig fred. Det har gjentatte ganger vært tilbudt. Men inntil muligheten for en varig fred skulle by seg, anses israelsk tilstedeværelse på strategiske steder i de omstridte områdene som en sikkerhetsmessig nødvendighet. Israelsk tilbaketrekning fra disse områdene under den nåværende situasjonen, ville bane vei for at radikale islamistgrupper som Hamas, eller til og med IS, fikk bygge rakettavfyringsramper mot Israel bare en drøy mil fra Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv.

Hva resolusjonen i praksis betyr

Det er viktig å merke seg at resolusjonen ikke er bindende. Resolusjoner som er vedtatt under FN-paktens sjette kapittel er å anse som en anbefaling av det sikkerhetsrådet mener vil være en egnet fremgangsmåte. Derfor får dette ikke store praktiske konsekvenser for Israel.

Det denne typen resolusjoner kan gjøre, er å bidra til å øke det diplomatiske presset mot en part og å åpne døren for å få en sak prøvet for Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser.

Det å isolere Israel ytterligere, er det verdenssamfunnet som har mest å tape på, mener Netanyahu. Under FNs generalforsamling høsten 2016, minnet han om at Israel i dag har diplomatiske forbindelser med over 160 land – nesten dobbelt så mange som for 30 år siden. Han forklarte det slik: ”Verdens ledere setter i økende grad pris på at Israel er et mektig land med en av de beste etterretningstjenestene på jorden. På grunn av vår enestående erfaring og dokumenterte evner i å bekjempe terrorisme, søker mange regjeringer vår hjelp i å holde landene sine trygge. Mange søker også å dra nytte av Israels nyvinninger innen jordbruk, helse, vann, cyberteknologi og kunstig intelligens.”

Når han kaller hjem ambassadører og bryter samarbeid med land som har støttet resolusjonen, ser vi et Israel som viser vilje og evne til å være hode i stedet for hale i møte med en fiendtlig verden.

Det å gå til Haag er noe palestinske ledere lenge har truet Israel med. Nå er det kommet meldinger om at de vil benytte resolusjon 2334 til å gjøre alvor av et søksmål mot Israel. Om ledere som selv har en lang historie med terrorisme egentlig har noe å tjene på å stille opp i en slik rett, vil tiden vise.

Obamas virkelig farlige svikt

Den forrige gangen Obama for alvor ble anklaget for å neglisjere israelernes sikkerhetsbehov, var da hans administrasjon gikk i bresjen for atomavtalen med Iran. Da avtalen ble inngått sommeren 2015, startet et momentum i økonomien til verdens fremste statlige sponsor av terrorisme. Den iranske pengekranen til Hizbollah, Israels fiende i nord, står på med økt trykk. Og begrensningene i avtalen har utløpsdato, slik at Iran vil være fri til å bygge atomvåpen om 11-15 år. Israel skal utslettes før 25 år er gått, har regimets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, twitret på engelsk. Disse truslene er av langt mer alvorlig karakter enn en rådgivende FN-resolusjon.