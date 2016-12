Tomas Sandell fra Europeisk koalisjon for Israel:

Sandell er direktør for Europeisk Koalisjon for Israel (ECI). Han reagerer sterkt på at USAs avtroppende president Barack Obama fredag 23. desember valgte å avstå fra å nedlegge veto mot en resolusjon mot Israel i FNs sikkerhetsråd. Resolusjon 2334 påstår at israelske bosetninger i de omstridte territoriene i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem er folkerettsstridige og ber Israel avslutte all byggeaktivitet i disse områdene. Sandell kaller resolusjonen en diplomatisk krigshandling som heller mer bensin på den internasjonale hat- og volds-kampanjen mot Israel.

«Gjennom sine handlinger kan President Obama ha gitt tostatsløsningen et banesår ved å fremmedgjøre de to partene ytterligere for hverandre. I en tid da nesten en halv million sivile kan ha mistet livet i borgerkrigen i Syria under Ban Ki-Moon og President Obamas vakt, velger FNs Sikkerhetsråd å straffe det eneste stabile demokratiet i regionen», uttaler han.

Sandell påpeker at resolusjonen kom bare én uke etter at FNs generalsekretær Ban Ki-Moon hadde erkjent at FN er forutinntatt mot Israel. Han viser også til Harvard-professor Alan Dershowitz, som i en kronikk i Boston Globe har avdekket at resolusjonen implisitt omtaler jødisk bønn ved Klagemuren som ulovlig.

Resolusjonen ble presentert bare timer før jule- og hanukka-festlighetene skulle begynne i Jerusalem. En lignende resolusjon fra Egypt ble skrinlagt dagen før. Da USA avsto fra å bruke vetoretten, ble resolusjonen vedtatt med 14 stemmer mot 0. Resolusjonen ble fremmet til FNs Sikkerhetsråd av New Zealand, Venezuela, Malaysia og Senegal.

Sandell og ECI uttaler videre:

«Resolusjonen ble vedtatt den dagen da jøder over hele verden forberedte hanukka-feiringen og milliarder av kristne var i ferd med å lese bibelverset som beskriver hvordan en ung jødisk mor ved navn Miriam (Maria) fødte Jesus. Skriftstedet beskriver tydelig hvordan Jesus ble født i Betlehem, Davids by, mens kristne nasjoner i FNs Sikkerhetsråd kalte byen for «okkupert palestinsk territorium.»

Dette er et knivstikk i ryggen på Israel. Det avdekker de sanne hensikter til den avgående amerikanske president når han ikke lenger holdes i tømme av moderate krefter i sitt parti. Imidlertid kunne ikke det universelle budskapet fra våre to høytider vært klarere. Lyset vil seire over mørket. Det har vært mange Obamaer gjennom historien, men Israel vil fortsatt leve.»