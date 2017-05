Tilgir IS-terrorister for massedrap på kristne

Bildet viser tildekkede ofre for bussangrepet i ørkenen sør for Kairo. FOTO: AP / NTB scanpix

Islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot en buss med kristne i Egypt fredag 26. mai. 29 ble drept i angrepet, og over 20 ble såret. – Vi tilgir angriperne, sier den egyptiske pastoren Fawsi Khalil.

