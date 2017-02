22 land bedre enn Norge på utdanningsfrihet

– I det store og hele viser rapporten at Norge ikke er et spesielt friskolevennlig land. Det er ikke helt enkelt å drive friskoler i Norge, sier generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF) til KPK.



Han viser til den ferske internasjonale rapporten «Freedom of Education Index» som er utarbeidet av Novae Terrae Foundation og OIDEL.



– Norges plassering er klart i den øverste halvdelen, men vi befinner oss i en del av verden og Europa der mange av våre naboland, land vi sammenligner oss med, kommer høyere opp, sier Sundby.



På topp 5 ligger Irland, Nederland, Belgia, Malta og Danmark. Totalt er 136 land omfattet av rapporten.

Opptatt av alternativer

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hevder på sin side at regjeringen er opptatt av å sikre den enkeltes rett til å velge alternativer til den offentlige skolen.



– Regjeringen er opptatt av at barn i skolealder skal få alternativ utdanning om ønskelig, forutsatt at den alternative utdanningen tufter på livssyn eller anerkjent pedagogisk retning. Friskoleloven åpner for at skoler som driver på et av disse grunnlagene, som følger av loven, etter søknad kan godkjennes, sier han.

Lokalpolitiske hensyn

I KFF synes de at det tas mer hensyn til lokalpolitisk økonomi enn menneskerettigheter når friskolesøknader vurderes.



– Alle partiene, også de som er positive til friskoler, har lokalpolitikere som er skoleeiere og skoledrivere i kommuner og fylker som melder oppover i sitt parti om problemer de mener oppstår når det godkjennes friskoler. Da hender det nok at hensynet til egne partifeller veier tyngre enn hensynet til en liten gruppe friskolemennesker, sier Sundby.



Han hevder at menneskerettighetene om frihet i utdanning ikke står sterkt i Norge selv om de anerkjennes og viser blant annet til den NLM-eide skolen Tryggheim Strand, som ikke får utvide etter at kommunestyret frarådet det.



– I Norge anerkjennes det at det er menneskerettigheter knyttet til å kunne velge alternativ skole, men i forhold til godkjenning er det slik at det skal være en samlet vurdering. Da kan hensynet til kommunen, den offentlige skolen og økonomien lokalt bety at en sier nei. Normalt vil vi tenke at menneskerettighetsbaserte forhold ville gått foran marginale økonomiske utslag for en kommune, men det gjør det ikke i Norge, sier Sundby.

– Kommunen må begrunne

Kunnskapsministeren på sin side er ikke enig i Sundbys påstander.



– Jeg kan ikke slutte meg til premisset om at lokalpolitikk får trumfe menneskerettighetene på dette området. Friskoleloven har en skjønnsmessig godkjenningsordning, og enhver søknad må derfor vurderes for seg. I den skjønnsmessige vurderingen av om en skole skal godkjennes skal det blant annet legges vekt på hva slags konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen, sier Røe Isaksen.



Han hevder at det ikke er noen automatikk i at enhver innsigelse fra kommunen er nok til å forhindre en godkjenning.



– Kommunen må i sin uttalelse begrunne/sannsynliggjøre at godkjenningen vil få negative konsekvenser for den lokale skolestrukturen for at den skal tillegges avgjørende vekt i søknadsbehandlingen, sier kunnskapsministeren.

Få friskoler i Norge

Generalsekretæren i KFF ser flere grunner til at Norge skårer dårligere enn de 22 landene over oss på Freedom of Education Index.



– Det som er mest interessant er at vi har få friskoler i Norge sammenlignet med de som ligger foran oss på lista, sier Sundby.



Han tror dette blir tolket som at det ikke er lett å etablere friskoler og mener det er en logisk sammenheng der.



– Når bare tre prosent av barn i grunnskolen går i friskoler, så er det lavt. Det er veldig mye høyere i flere andre land, sier han.



Sundby tror også at den lille prosentandelen gjør at friskoleforkjemperne heller ikke får politisk gjennomslag.



– Friskolebevegelsen blir en så liten gruppe at vi får ikke den kjøtt-tyngden vi trenger som interessefelt i forhold til politiske partier i Norge, sier han.

Rettighetslov i Danmark

I Norges naboland Danmark, som ligger på 5. plass på Freedom of Education Index, foretas det ikke skjønnsmessige vurderinger når en friskole skal starte.



– I Danmark er det en rettighetssak å få godkjent en friskole. Har du oppfylt visse minimumskrav så skal du ha godkjenning. Flere land har en slik rettighetsbasert lov som gir rett til å starte friskoler, forteller Sundby.



Selv om Norge hadde en slik lov fra 2003 til 2005 ser ikke Høyres kunnskapsminister det som aktuelt å innføre den igjen.



– Den nye friskoleloven som kom i 2015 legger til rette for et større mangfold av skoler enn hva som var tilfelle etter tidligere privatskolelov. Samtidig vet vi at det ikke er politisk flertall i Norge for en lov som gir rett til godkjenning dersom vilkårene i loven er oppfylt, sier kunnskapsministeren.



Han forteller at regjeringen var opptatt av å få en friskolelov som kunne få bred støtte og stå seg over tid, slik at eksisterende og nye friskoler fikk mest mulig forutsigbare rammebetingelser.

Ikke i grunnloven

Freedom of Education Index tar utgangspunkt I fire hovedindikatorer for utdanningsfrihet. Lovmessig mulighet til å starte og drive friskoler, offentlige finansieringsmuligheter, andelen elever i primærutdanning og andelen elever i friskoler.



– Hvis vi sammenligner oss med andre land, kommer vi dårligere ut også fordi retten til friskole ikke står i grunnloven vår, forteller Sundby men legger til at dette ikke har vært et fokusområde for KFF.



Kunnskapsministeren ser ingen grunn til å få utdanningsfrihet inn i den norske grunnloven.



– Retten til å velge alternative skoler for sine barn følger av FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Denne konvensjonen er gjort til norsk rett gjennom menneskerettsloven av 1999. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å få denne menneskeretten inn i grunnloven, sier Røe Isaksen. KPK