Advarer mot genteknologi som gjør det mulig å designe barn

– Det er foreløpig ikke tillatt å redigere gener på befruktede egg som skal settes inn i kvinnens livmor. Nylig kom også en ny type blodprøve som gjør det mulig tidlig i svangerskapet å oppdage om barnet har Downs syndrom. Den samme testen kan også brukes som gentest og kan videre avdekke barnets kjønn, øyenfarge og hårfarge.

– Det blir nok noe det jeg kommer til å snakke om under Oslo Symposium, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje.

Hun er informasjonsansvarlig for Menneskeverd, har master i journalistikk og bachelor i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er 31 år, opprinnelig fra Oslo, bosatt i Hamar, gift og har ett barn på nesten to år.

En viktig arena

Hun har aldri vært på Oslo Symposium før, men har hørt mye positivt om konferansen.

– Det er en fin plattform for å ta opp kristenkonservative temaer og få presentert hjertesaker som ellers ikke kommer fram i media, sier hun, og poengterer at vi på mange måter lever i en motstrømstid der «våre» saker ofte blir sett på som politisk ukorrekte.

Det ufødte verdifulle barnet

Maria Victoria Kjølstad Aanje har ikke skrevet manuset, men vet hva hennes hjertesak er.

– Det blir nok noe av det jeg jobber med: Å synliggjøre barnet i mors mage. Med positivt fortegn ønsker jeg å vise hvor verdifullt det ufødte barnet er. Det er så komplekst og unikt allerede fra startstreken av. Det er fascinerende å se hvor mye som er biologisk på plass lenge før uke 12 i svangerskapet.

– Jeg tror at ved å gi folk informasjon og kunnskap om det lille barnet, kan vi bidra til å endre holdninger vedrørende dette. Undervisning er derfor et viktig verktøy for oss i Menneskeverd, sier hun.

Saken om fosterreduksjon

Kjølstad Aanje vil trekke fram noen saker som har vært i medias søkelys i 2016.

– Det er mye som har berørt oss. Det ene er diskusjonen om aktiv dødshjelp, som ofte dukker opp. Det andre er diskusjonen om fosterreduksjon, sier hun.

Helsedepartementet åpnet i februar opp for at norske kvinner som er gravid med friske tvillinger, fritt kan abortere bort ett foster før 12. uke i svangerskapet. Norge har også sagt ja til at utenlandske kvinner fra for eksempel Danmark, hvor dette ikke er tillatt, kan komme til norske sykehus for å få utført fosterreduksjon. I midten av desember stemte flertallet I helse- og omsorgskomiteen for å littate det.

– Dette er skuffende. Jeg hadde trodd at politikerne ville lytte til det norske folk, for mange er opprørt over denne saken, konkluderer Maria Victoria.

– Det som er spesielt med denne praksisen, er at da står også det andre barnets liv i fare. Det er en prosedyrerelatert abortrisiko på 15 til 20 prosent for gjenværende foster. At kvinner skal få mulighet til å velge bort et barn av sosiale grunner der de ønsker ett og ikke to, mener vi i Menneskeverd er uholdbart, sier Kjølstad Aanje.

Designerbarn

Hun har nylig hatt leserbrev i pressen om hvordan par nå kan designe hvordan deres barn skal se ut allerede helt i starten av svangerskapet.

– Kan det noen gang bli etisk forsvarlig at foreldre skal kunne delta i prosessen med å velge egenskaper hos sitt barn som intelligens og utseende? spør hun.

Den medisinsk-teknologiske utviklingen innenfor reproduksjon og gentesting akselerer stadig raskere. Det er ikke lenge siden man kunne lese om den nye bioteknologiske gensaksen CRISPR som gjør det mulig å klippe i et DNA og dermed utføre målrettede endringer i genene til mennesker.

I høst sa Bioteknologirådet ja til at gravide kvinner i Norge skal få benytte seg av en ny test, NIPT-testen, for fosterdiagnostikk. Gravide kvinner kan ved en enkel blodprøve få gjennomført en fosterdiagnostikk – en sjekk av fosterets DNA. NIPT-testen gjør at man får omfattende kunnskap om arveanlegget til fosteret kort tid etter unnfangelse.

– Samme type test kan også brukes til å avdekke barnets kjønn. Slik har testen blitt brukt i flere land i Europa hvor den allerede er innført, advarer Maria Victoria Kjølstad Aanje.

Det er da kort vei til at man kan ende opp med å ta abort om barnet har et annet kjønn enn det man opprinnelig ønsket seg.