Ap vil tillate prøverørsbarn med DNA fra tre personer

Ingvild Kjerkol (Ap) vil tillate mitokondriedonasjon i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mens stortingsflertallet åpner for eggdonasjon, tar Ap et skritt videre og åpner for mitokondriedonasjon, som gir barnet DNA fra mor, far og eggdonor.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.