De beste skolene gir ett til to skoleår mer enn de dårligste

Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble offentliggjort torsdag. Det er første gang det er gjennomført en nasjonal kartlegging av skolebidrag.

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar.

SSB-undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Får ett-to skoleår mer

Over halvparten av skolene og kommunene ligger på landsgjennomsnittet. Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.

De skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste. For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår, selv om resultatene må tolkes noe mer forsiktig for disse trinnene, opplyser SSB.

Moen skole i Gran kommune, Krapefoss skole i Moss og Bygestad skule i Gaular var blant skolene som løftet elevene mest på småskoletrinnet i løpet av forrige skoleår (2014/15), viser oversikten. På mellomtrinnet var det blant annet Dingemoen skule i Fjaler, Grindbakken skole i Oslo og Høylandet barne- og ungdomsskole på Høylandet.

På ungdomstrinnet var det blant annet Lindebøskauen skole i Kristiansand, Davik oppvekst i Bremanger, Grong skole i Grong og Høle barne- og ungdomsskole i Sandnes som løftet elvene mest.

Forskjell mellom kommuner

Når det gjelder kommunene, som er skoleeiere, er Dovre, Åseral, Oslo og Stor-Elvdal blant de kommunene som i sum løfter elevene mest i småskolen, mens Gamvik, Høylandet, Bokn, Samnanger og Norddal er blant dem som løfter elevene mest på mellomtrinnet.

På ungdomsskolen er kommunene Øyer, Grong, Aremark, Aurland og Hornindal blant de ti kommunene som løfter elevene mest.

I motsatt ende av skalaen ligger kommunene Sømna og Rennebu for ungdomsskolen, Vågå for mellomtrinnet og Halsa og Osen for småtrinnet.

– Skoleledere og lokalpolitikere bør bruke disse resultatene til å utvikle sine skoler. For eksempel kan det være grunnlag for en mer målrettet innsats mot skoler og kommuner med svake resultater, sier kunnskapsministeren.

Nyanserer resultater

Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.

– Rapporten fra SSB bidrar til å nyansere forskjellene i Skole-Norge, og tar hensyn til at elever har ulik bakgrunn når de begynner på skolen. Selv om en skole har lavt karaktersnitt, trenger ikke det bety at skolen bidrar lite til hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsministeren.

Det som måles i rapporten, er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og karakterer på eksamen for 10. trinn, Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng.