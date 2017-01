Kamp om samvittighetsfriheten: – Jeg kan ikke kjøre dette så mye lenger enn jeg har økonomisk støtte til. Dette er ikke bare min private sak, jeg tror det er en viktig sak for alle nordmenn og særlig for kristne. Dette er en kamp om samvittighetsfriheten i Norge. Derfor må dette være en felles innsats, sier den oppsagte legen, Katarzyna Jachimowicz. FOTO: Privat

– Jeg er lege for å beskytte liv, ikke for å fjerne liv, sier Katarzyna Jachimowicz. I forrige uke var hun i Tingretten for å forsvare sin rett til å ha denne overbevisningen. Om nødvendig er hun klar for både Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

