En av fem føler seg utrygge på barnevernsinstitusjon

– Dette er alvorlig da gode relasjoner og et trygt og godt bomiljø er grunnlaget for en positiv utvikling for det enkelte barn, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til Stavanger Aftenblad.



Brukerundersøkelsen ble gjennomført blant landets barnevernsbarn i 2016. 75 prosent av barna på barnevernsinstitusjon og 60 prosent av barna i fosterhjem svarte. Anser man undersøkelsen som representativ for de drøyt 1.230 barna på barnevernsinstitusjon i Norge, indikerer det at rundt 250 barn føler seg utrygge. Halvparten av disse barna oppgir at utryggheten skyldes at det er vanskelig å få kontakt med de ansatte på institusjonen. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sier det ikke er godt nok.



– Det er viktig at også de barna som er på institusjon ikke må slite for å komme i kontakt med sin saksbehandler. Barnevernet er gitt 910 flere stillinger de senere årene, noe som har ført til færre saker per saksbehandler.



Hun viser til at kompetansehevingen i barnevernet er styrket med 20 millioner kroner, som skal sørge for at barn i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager. Hun sier det skal også bli enklere for barn å klage.



Et positivt funn i undersøkelsen er at ni av ti barn og unge i fosterhjem oppgir at de har det bra, en økning fra 2011 og 2013.



(©NTB)