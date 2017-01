Mike Huckabee er kjent for nordmenn for sin rolle som presidentkandidat i 2008 og 2016. Før han stilte opp i nominasjonen første gang hadde han allerede markert seg som en av USAs fremste guvernører, gjennom 11 år som leder for delstaten Arkansas, der Bill Clinton var en av hans forgjengere.

Men hans vennskap med Israel daterer seg enda lenger tilbake.

I begrunnelsen for at Huckabee får Minneprisen, skriver komiteen:

«Gjennom et liv i tjeneste som pastor og politiker, har Mike Huckabee vært en usvikelig venn av Israel. Han har vist mot og integritet, og vært en kunnskapsrik og veltalende forsvarer av det jødiske folk og deres stat Israel. Han har ført et stort antall pilgrimer til Israel gjennom arrangerte turer, siden 1981, og fortsetter å gjøre de. I sitt politiske virke har Mike Huckabee vært en prinsippfast kristen ideolog. Han er en statsmann som representerer sannhet og hederlighet, og hans liv og tjeneste er et vitnesbyrd om hans kristne tro.»

Arbeiderklasse, pastor og TV-gründer

Huckabee ble oppdradd som demokrat i en kristenkonservativ baptistfamilie. Foreldrene og Mike selv tilhørte arbeiderklassen, men han studerte til pastor i unge år.

Han vekslet mellom arbeid med radio, TV og pastorgjerning og var blant annet pastor fra 1980 til 1992 samtidig som han startet opp to 24-timers TV-kanaler.

Dette ga ham en plattform som gjorde at han kunne stille til valg som viseguvernør i Arkansas 1993 da Bill Clinton hadde blitt president og forlatt guvernørjobben, og viseguvernøren hadde rykket opp.

Tre år senere ble Huckabee valgt til guvernør, da Clintons arvtaker ble dømt for bedrageri.

Guvernør i 11 år

Mike Huckabee ble sittende som guvernør frem til 2007, og ble en av de lengstsittende guvernørene i Arkansas’ historie, en delstat som stort sett velger demokrater til guvernør. Bladet Time utnevnte ham til en av landets fem beste guvernører. Han kuttet skatter, skapte arbeidsplasser, reformerte skolesektoren, reformerte helsevesenet, bygget veier og avslørte korrupsjon som sendte flere høytstående politikere bak lås og slå.

Året etter at han gikk av som guvernør stilte han opp som presidentkandidat, og vant den viktige første avstemningen i Iowa. Huckabee var med i kampen, sammen med Mitt Romney og John McCain, og kom på andreplass bak McCain i mandatberegningen til slutt.

Fox News

Etter dette gikk Huckabee tilbake til TV-formatet, som han hadde jobbet mye med tidligere, og fikk sitt eget program på lørdagskvelden på Fox News, USAs største nyhetskanal. Dette gjorde han i over seks år, før han igjen stilte opp i nominasjonen i 2016, der han var blant de 15 kanidatene som til slutt måtte strekke våpen mot Donald Trump.

I november uttalte en av medarbeiderne til Trump, at Huckabee skulle bli USAs ambassadør i Israel, men dette benektet Huckabee selv. Senere ble jobben gitt til David Friedman.

Etter endt valgkamp er Huckabee tilbake på Fox News, denne gangen som kommentator.

Huckabee arrangerte sin første gruppereise til Israel i 1981, og har siden brakt et stort antall pilgrimer til det lovede land. Dette har han fortsatt med, og han har en fulltegnet tur i februar, og planlegger stadig nye.

4. mars kl. 1900 mottar han Kåre Kristiansens Minnepris i Oslo Kongressenter, hvor han også vil tale.