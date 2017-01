Steinar Reiten er fra Molde. Han er politiker for Kristelig Folkeparti. Fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal og KrFs førstekandidat i stortingsvalget 2017.



– Jeg har 35 prosent stilling ved Averøy ungdomsskole. Jeg har ikke vært på Oslo Symposium tidligere. Årsaken er at jeg har en hektisk hverdag, sier Reitan.

I Hauges ånd og tradisjon

Han gleder seg til å tale på konferansen for første gang.



– Kjekt å bli spurt om å delta. Dette er et viktig treffpunkt for folk som våger å stå for politikk og verdier bygd på konservativ kristen forståelse, sier Steinar Reiten.



Han poengterer at det er en stor bredde på deltakerlista når det gjelder talere.



– Jeg føler at dette er en viktig motvekt mot et sekulært, liberalt verdisyn, sier KrF-politikeren.



Han trekker historiske linjer tilbake til den enormt sterke og positive Hauge-bevegelsen.



– Det moderne, organiserte Norge, veksten i næringslivet og utbredelsen av en levende kristentro er resultatet av denne bevegelsen, sier han.

Vi kan ikke fornekte arven

– Sett i historisk sammenheng, er både politikk, næringsutvikling og samfunnsengasjement bygget på kristne verdier. Det er noe det er viktig å løfte fram i Norge og drive framover.



– Vi må ikke fornekte denne arven. Jeg får da et bilde i hodet med noen som har bygget en fin og flott ny bolig. Og når de står og betrakter den, oppdager de at kjelleren er grå og trist, sier han.



Steinar Reiten minner om arbeidet som ble gjort med grunnlovsdannelsen på Eidsvoll.

Alt godt starter med Gud

– Prins Christian Fredrik skrev et interessant dokument der han skriver at «all god gjerning begynner hos Gud». Derfor ønsket de at valget skulle skje i kirkene.



– Hele statsdannelsen vår begynner med å regne med Gud. Jeg ønsker å se Oslo Symposium i denne tradisjon. Der løftes det fram det beste i vår kristne arv og det som har skapt positivitet, sier Steinar Reiten.



– Jeg pleier derfor å si at den dag ingen skriver noe stygt om Oslo Symposium, er det fare på ferde. Det at motkreftene vekkes, viser at det er kraft i de talerør som konferansen står for, understreker han.

Vil utfordre venstresiden

Hva fylkestingsrepresentant fra Møre og Romsdal skal ha som tema for talen, vet han ikke med sikkerhet ennå.



– Men jeg tror jeg kommer til å vinkle det på å utfordre venstresiden og de liberale på deres sekulære verdisyn.



– Derifra kommer en rekke negativt ladede uttrykk om de kristenkonservative, slik som «mørkemann», «kristenfundamentalist». Disse begrepene har fått en negativ klang. Vi må derfor definere hva uttrykkene betyr.