KrF-politikere i Vennesla sier nei til kristen friskole

Jan Erik Sundby er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. FOTO: KPK

I Vennesla stemmer denne uken flere KrF-politkere nei til etablering av kristen friskole i bygda. Det er et større problem for KrF enn for de som ønsker å etablere friskolen, mener Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.

