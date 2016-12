Frp skifter statsråder

Endringene skal etter planen bli offentliggjort i forbindelse med statsråd førstkommende tirsdag klokken 16, men dette kan endre seg før den tid.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen blir erstattet av Per-Willy Amundsen, som i flere år har vært innvandringspolitisk talsperson i Frp. Nå blir han statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Olje- og energiminister Tord Lien har i likhet med Anundsen vært statsråd i hele Solberg-regjeringens levetid. Han erstattes av mangeårig Os-ordfører Terje Søviknes, som dermed får sitt definitive comeback i rikspolitikken.

Både Anundsen og Lien skal etter det NTB forstår, selv ha uttrykt ønske om å tre tilbake. Hvorvidt det også ligger an til endringer i regjeringslaget til Høyre den nærmeste tiden, er ikke kjent.

Skeptiker

Per-Willy Amundsen har markert seg som skeptiker i både klima- og innvandringsdebatten, og har siden 2013 vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Innvandringen endrer våre samfunn veldig raskt. Det vil få vel så store konsekvenser for samfunnet som den såkalte klimakrisen og finanskrisen. I 2029 vil Oslo ha et flertall av ikke-vestlige innvandrere, kanskje et islamsk flertall. Etniske nordmenn flytter allerede ut. Norge som nasjon kan være i den situasjonen i løpet av dette århundret, sa Amundsen til Aftenposten i 2009.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Amundsen om at han skal være på vei over i statsrådsposten i Justisdepartementet. Heller ikke Anundsen har vært mulig å få tak i.

Kontroversiell ordfører

Terje Søviknes, som er inne i sin femte periode som ordfører i Os kommune etter et brakvalg i 2015, ønsker ikke å kommentere at han skal være aktuell som Liens etterfølger som olje- og energiminister.

– Jeg har aldri kommentarer til noen form for spekulasjoner, sier han til NTB.

47-åringen fra Os har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre. Da gjorde han for første gang comeback i rikspolitikken siden han ble tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

Ett år siden sist

Det er andre gang statsminister Erna Solberg (H) skifter ut statsråder i regjeringen. 16. desember i fjor ble det klart at tre statsråder måtte forlate regjeringen, at fire nye rykket inn, og at tre byttet departement.

Linda Hofstad Helleland (H) tok over som kulturminister etter Thorhild Widvey (H), Vidar Helgesen (H) som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft (H), Anniken Haugli (H) som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug tok over som statsråd med ansvar for asyl- og innvandringsfeltet. Per Sandberg (Frp) tok over som fiskeriminister og Elisabeth Vik Aspaker (H) som Europaminister. (NTB)