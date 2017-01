Frps programkomité vil kutte støtte til alle trossamfunn

Formuleringen som brukes i programforslaget er: «Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn», og dette omfatter også Den norske kirke, bekrefter Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU-formann og medlem i programkomiteen, overfor Fri Tanke.



– Det betyr at vi vil kutte all offentlig støtte til Den norske kirke og alle de andre tros- og livssynssamfunnene. Det åpner for muligheten for å redusere det totale skattetrykket og sette folk i stand til å betale selv der de ønsker å være medlem, sier han.

Vil vedlikeholde kirker

Svendsrud presiserer at dette så langt kun er et forslag fra programkomiteen og ikke kan regnes som offisiell Frp-politikk før det eventuelt vedtas på landsmøtet.



– Vår løsning vil bidra til flere bevisste og aktive medlemmer som er medlemmer fordi de ønsker det og som er villige til å betale for det, sier han.



Svendsrud opplyser at Frp ønsker å opprette en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg som har kulturhistorisk verdi.

– Latterlig

I Kristelig Folkeparti får forslaget en heller lunken mottakelse. KrFU kaller det «latterlig og kunnskapsløst».



– Vi har støtte til trossamfunn i dag for å sikre reell trosfrihet, det forutsetter åpenhet og gode rammebetingelser for trossamfunnene. Vi vil at folk skal ha tilgang til kirker og menigheter uavhengig av hvor de bor. Med dette forslaget er det mulig at flere mindre steder i Norge mister sine lokale trossamfunn, sier KrFU-leder Ida Lindtveit. (©NTB)