Helleland får beskjed om å fikse foreldrepenger før Brussel griper inn

For at en far i Norge skal få foreldrepenger, må barnas mor være i jobb eller studier. Det mener ESA bryter med likestillingsdirektivet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Budsjettpartner KrF forventer at regjeringen sørger for likestilt foreldrepermisjon senest når statsbudsjettet for 2019 legges fram.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.