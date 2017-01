Holocaustdagen markert over hele landet

I Oslo holdt finansminister Siv Jensen (Frp) tale på vegne av regjeringen. Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og lederen for Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, talte også.



Blant dem som holdt appeller, var rabbiner Joav Melchior, Karen Christine Friele og Natalina Jansen.



27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag for holocaust.



I Norge arrangeres den nasjonale minnemarkeringen på Akershuskaia i Oslo der minnesmerket over deporterte norske jøder står. Det er HL-senteret som har ansvaret for det årlige arrangementet. (©NTB)