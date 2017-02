Høyre kan komme til å gå inn for eggdonasjon

Fylkene som har sagt ja til nå, er Oslo og Akershus, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal, skriver Minerva.



–Jeg tror det nærmer seg et flertall, for jeg ser det er en god del fylkeslag som har gjort vedtak for eggdonasjon, og jeg tror det er et reelt flertall i partiet nå, sier Kristian Tonning Riise til Minerva.



I løpet av våren er det varslet en melding til Stortinget om bioteknologiloven. I den forbindelse er det knyttet spenning til hvordan regjeringen vil stille seg til blant annet eggdonasjon og til kunstig befruktning for enslige. Programkomiteen i Høyre har valgt å ikke ta stilling til det betente spørsmålet om eggdonasjon, men overlot i stedet debatten i sin helhet til landsmøtet i mars.



Tonning Riise sier han er spent på hvor mye prestisje partiledelsen legger i saken.



– Hvis noen i partiledelsen eller spesielt Erna tropper opp på talerstolen og legger sin tyngde bak et nei, vil nok sikkert landsmøtet støtte det, men jeg håper vi kan få en debatt på landsmøtet, sier Tonning Riise, som også er partiets førstekandidat til Stortinget fra Hedmark.



Leder Hårek Elvenes i Akershus Høyre heller imidlertid kaldt blod i årene på Unge Høyre-lederen.



– I dette spørsmålet vil ikke delegatene på landsmøtet være bundet av vedtakene i fylkeslagene. Dette er vanskelige etiske avveininger, og Høyre har tradisjon for å fristille delegatene i slike spørsmål. Mange er i tvil i denne saken, og av den grunn er det fornuftig å ikke hastebehandle spørsmålet, sier Elvenes til NTB.



Høyre avholder sitt landsmøte på Gardermoen fra 9. til 12. mars.