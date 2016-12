Jensen slår ring om EØS-avtalen

– EØS-avtalen har tjent Norge svært godt og sikrer oss adgang til vårt suverent viktigste handelsområde, fastslår Frp-lederen i et intervju med NTB.

Vanligvis er hun svært varsom med å kommentere løpende diskusjoner i partiet. Men til EU-debatten som kulminerer på landsmøtet til våren, gjør hun et unntak.

– Mitt råd vil være at vi hegner om hovedtrekkene i EØS-avtalen. Norge er et bitte lite land i verden med en vidåpen økonomi. Derfor er vi så avhengig av gode handelsavtaler, sier hun.

Økende motvilje

Programkomiteen i Fremskrittspartiet sier nei til EU og går inn for å reforhandle deler av EØS-avtalen. Det slås fast at avtalen er av «vital betydning» for norsk næringsliv, men programkomiteens leder Per Sandberg har selv uttalt at han ville stemt nei til avtalen i dag.

Det er særlig forhold knyttet til arbeidsinnvandring og EØS-borgeres tilgang til norske velferdsytelser som engasjerer skeptikerne i Frp. Men spørsmål om denne såkalte trygdeeksporten kan håndteres innenfor dagens EØS-avtale, mener Jensen.

– Jeg har stor forståelse for at sider ved avtalen vekker debatt. Det er elementer i avtalen som åpenbart kan forbedres. Men vi må ikke miste av syne det grunnleggende, nemlig at avtalen gir oss tilgang til det viktigste markedet for norske bedrifter, sier Frp-lederen.

Harde fronter

Tidligere denne måneden var det slett ikke gitt at Siv Jensen skulle ta juleferie som finansminister. Det borgerlige samarbeidet var i akutt fare for å gå i oppløsning.

– Det hardnet til denne høsten, men i sum står dette samarbeidet seg godt, sier hun.

Frp-lederen framholder at oppslutningen om regjeringsdeltakelsen er bred i Frp, men selv i egne rekker ble det været regjeringskrise.

– I en mindretallsregjering må man være forberedt på at veien ut av regjeringskontorene kan være kort. Partiet var forberedt på at høsten kunne gi ulike utfall, sier hun.

Jensen toner ned den interne uenigheten om strategi og veivalg.

– Jeg leder ett lag og ett parti. Beslutningen om å gå inn i regjering ble tatt av vårt landsstyre. Partiet står samlet og stolt bak det vi gjør.

Forsvarer Listhaug

Like før jul gjorde Jensen og Solberg endringer i mannskapet sitt. Den kontroversielle klimaskeptikeren Per-Willy Amundsen er blitt ny justisminister.

– Enhver statsråd skal følge regjeringsplattformen. Vi har forpliktet oss til å nå målene i Parisavtalen og forsterke klimaforliket, sier Jensen.

Hun mener det er forstemmende at norsk politisk debatt så ofte kretser rundt form og retorikk framfor innhold, og tar den omstridte innvandringsministeren Sylvi Listhaug kraftig i forsvar.

– Vi skal være fantastisk lykkelige for at folk er forskjellige. Hvis alle uttaler seg helt likt, blir norsk politikk veldig flat, sier Jensen.

Der andre ser en statsråd og maktperson som splitter og sårer, ser hun et menneske som urettmessig henges ut og gjøres til syndebukk.

– Når alle går til angrep, bør de tenke over at Sylvi Listhaug er én enkelt kvinne – med barn og familie. Jeg synes hun står utrolig stødig i de stormene hun har gått igjennom, sier Frp-lederen. (©NTB)