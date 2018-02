 KrF må inn i regjeringen

MOT REGJERING?: Ifølge VG er det nå vilje i KrF til å legge til rette et «veikart» for å gå inn i regjeringen. Bildet viser de fire partilederne i september i fjor, da KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde at KrF trakk seg ut av samarbeidssamtalene. FOTO: NTB Scanpix