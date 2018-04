KrF vil at bibelskoler skal gi studiepoeng

– Dette vil være veldig positivt for rekrutteringen til bibelskolene og bidra til å gi dem en ytterligere høyere status som vil gjøre dem attaktive for enda flere enn i dag, tror Hans Fredrik Grøvan. FOTO: Norge IDAG

KrF foreslår for Stortinget at et år på bibel-skole bør gi to tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning, slik et år på folkehøg-skole allerede gjør.

