KrF vil ha foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker

Dermed er det flertall på Stortinget for forslaget, som går imot regjeringspartienes politikk.

KrF-leder Knut Arild Hareide understreket at det å miste statsborgerskapet er en alvorlig sak, og at utlendingsforvaltningen ikke bør fatte slike vedtak alene.

– Vi ønsker å forbedre rettsgrunnlaget og ønsker bedre prosesser på dette, sier Hareide.

Komplekse saker

SV, Ap, Senterpartiet, Venstre og MDG sto bak forslaget, men trengte støtte fra KrF for å få flertall.

Partiet var bevisst at de havnet på vippen, og ønsket mer informasjon før de tok stilling. Konklusjonen var klar etter at partiet hadde diskutert på sitt gruppemøte onsdag ettermiddag.

Geir Toskedal, som representerer KrF i kommunal- og forvaltningskomiteen, sier enkeltsaker som har kommet fram i mediene, viser hvor komplekse sakene kan bli.

– De som jukser, kan vi ikke ha. Men vi vil at uhildede domstoler skal vurdere sakene der statsborgerskap skal fratas, sier han.

Foreldelsesfrist og fri rettshjelp

KrF går imidlertid lengre enn det opprinnelige forslaget. De ønsker også at det skal settes en foreldelsesfrist. Etter lang botid i landet skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet, selv om det blir avslørt at man løy på søknaden sin.

– Vi har ikke landet på et bestemt antall år, men ønsker en utredning for å se på foreldelsesfrist, sier Hareide.

Partiet mener også det er grunn til å vurdere om det skal ytes fri rettshjelp i statsborgerskapssaker.

SV, som var en av forslagsstillerne, er strålende fornøyd med at KrF nå sikrer forslaget flertall. Heikki Eidsvoll Holmås varsler at de også vil se på muligheten for foreldelsesfrist.

UDI-sjefen skeptisk

Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet, mener foreldelsesfrist kan få uheldige konsekvenser. Det kan for eksempel dreie seg om at politiet avdekker at personer som står bak alvorlig kriminalitet, har jukset seg til opphold og statsborgerskap.

– I et slikt tilfelle antar jeg at tilbakekall av statsborgerskap, med påfølgende utvisning, vil møte bredere forståelse, skriver han på bloggen sin.

Forfang foreslår i stedet at botid kan inngå som en større del av helhetsvurderingen.

– Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet, skriver han. (©NTB)