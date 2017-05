Listhaug vant fram med gudstjeneste-krav

Sylvi Listhaug tok til orde for obligatoriske skolegudstjenester under FrPs landsmøte i helgen. FOTO: NTB Scanpix

Sylvi Listhaug var blant dem som tok til orde på FrPs landsmøte for å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste. Resolusjonen fikk flertall til tross for at redaksjonskomiteen frarådet den.

