Millionsatsing ga ikke flere lærere

Det viser ferske tall over antall lærerårsverk fra Grunnskolens Informasjonssystem, skriver VG.

Isolert sett ser man en liten økning på 199 lærerårsverk i småskoletrinnene 1. til 4. klasse. Men for 1. til 10. trinn har det vært en reduksjon på 180 årsverk til ordinær undervisning i hele perioden fra og med skoleåret 2014/15 til og med skoleåret 2015/16, ifølge avisen.

I de samme årene har Utdanningsdirektoratet utbetalt 870 millioner kroner for at kommunene skulle ansette flere lærere.

– Dette tilsvarer cirka tusen lærerårsverk. Når vi så gjør opp status for grunnskolen under ett, viser det seg at lærertettheten er blitt dårligere. Det kan virke som om en del politikere er mer opptatt av å forsvare den kommunale handlefriheten enn å sikre opplæringen til barn og unge, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet sier tallene stemmer, og han forklarer dem med at regjeringen har satset mest på de yngste elevene. På 1. til 4. trinn er det blitt flere lærere og mindre klasser, til tross for at det er blitt 8.000 flere elever, poengterer han.

– Vi kan jo tenke oss hvordan bildet hadde vært hvis disse lærerne ikke var tilført grunnskolen, sier Thue.