Nei fra Stortinget til innstramming av abortloven

Tidligere i år konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Loven nevner ikke dette spesifikt, men tolkningen slo fast at den ikke var til hinder for slike inngrep.

Fosterreduksjon innebærer at kvinner som er gravide med friske tvillinger, kan få gjennomført abort på ett av fostrene. Da abortloven ble innført i 1975 var ikke dette en medisinsk mulighet, noe det nå.

Dette fikk Sps Kjersti Toppe og KrFs Olaug Bollestad til å fremme et representantforslag i Stortinget om å endre loven om svangerskapsavbrudd der det presiseres at fosterreduksjon ikke tillates.

Nå har Stortingets helsekomité avvist forslaget, skriver Vårt Land.

Et flertall bestående av Ap, Høyre, Frp og Venstre mener at «lovavdelingen har tolket loven og kommet til at den åpner for fosterreduksjon av friske fostre. Frem til uke 12 gjelder kvinnens rett til selvbestemt abort».

Flertallet innrømmer at spørsmålet om fosterreduksjon er «en etisk vanskelig sak» og understreker at fosterreduksjon til nå har vært utført i svært begrenset omfang i Norge.

I Sverige og Danmark er slik fosterreduksjon på generelt grunnlag ikke lovlig, men utenlandske kvinner kan få utført slike inngrep på norske sykehus hvis de selv betaler for det. (NTB)