Ordfører roser kristen friskole

I forbindelse med at Bjerkely kirke i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) åpnet sitt nye kirkerom i Re kommune, valgte Senterparti- ordfører Thorvald Hillestad å bruke sin hilsen i informasjonsbladet fra kommunen til å både gratulere og skryte av DELK og deres friskole på Bjerkely.

– Åpningen av bygget var en stor happening, ikke bare for DELK men for hele kommunen, så jeg syntes det var naturlig å trekke det frem der, sier ordføreren om hvorfor han valgte en slik hilsen.

Fra høsten 2017 skal også skoledriften til DELKs friskole Bjerkely inn i det nye bygget.

– Fordel med friskole

Hillestad betrakter ikke den kristne friskolen som en konkurrent til de offentlige skolene i kommunen.

– Det er bare fint at de kommunale skolene og friskolen kan blomstre side om side. Et godt og variert skoletilbud er en stor fordel for å få folk til å flytte hit, sier han.

Andre steder i landet kan kristne friskoler oppleve å bli motarbeidet av lokale politikere, som for eksempel i Strand kommune der rådmannen i høst frarådet utvidelse av den NLM-eide kristne friskolen Tryggheim Strand.

I Re kommune er det derimot ingen negative holdninger til DELK og den kristne friskolen blant politikerne ifølge Hillestad.

– Jeg har ikke hørt noen si noe negativt om DELK. De er et naturlig element i bygda vår og har jo vært her lenge før vi ble født, sier Hillestad.

Bjerkely skole har eksistert siden 1922 og helt siden 1860 har det vært kristen friskole i kommunen.

– Relativt uvanlig

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby, sier at det er uvanlig at politikere er så positive til friskoler.

– Det er relativt uvanlig, men han er ikke helt alene. I kommuner med godt etablerte skoler og kommuner som er i vekst ser politikerne at skolene løser et kapasitetsproblem og er positive bidrag i lokalsamfunnet, sier han.

Friskolegeneralen tror også at det er en viktig faktor at Bjerkely skole har eksistert så lenge.

– Vi ser at mange politikere er negative når skoler ønsker å starte opp, men når skolen har vært der noen år blir de mer positive, sier Sundby.

– Opplever oss inkludert

Rektor ved Bjerkely skole, Mathias Døvik, er veldig fornøyd med ordførerens holdning til friskolen.

– Det er viktig for oss at vi har politikere som er positive. Skolene i Re har forskjellige arrangementer sammen og vi opplever at de ønsker å inkludere oss i det, sier han.

Ordfører Hillestad forteller at han selv har vært elev ved den Normisjonseide skolen Tomb og har vært lærer på Gjennestad vgs som også eies av Normisjon.

– Men det er ikke alle politikerne som har den bakgrunnen og likevel er de positive, sier han.

Fødselshjelper

Før DELKs Bjerkely kirke og skole kjøpte sitt nye bygg i Døvik for noen år siden ville de forsikre seg om at de ville få gjennomført planene sine om å bygge næringsbygget om til kirkerom og skolebygg.

– Jeg føler at jeg har vært litt fødselshjelper for å få dette til da de ba meg høre med politikerne hvordan en slik søknad ville bli mottatt, forteller Hillestad.

Han tok da en runde blant kommunens politikere og forhørte seg.

– Jeg fikk ingen negative tilbakemeldinger og dermed tok DELK sjansen og kjøpte bygget, sier ordføreren. KPK