Solberg inn i valgåret med fornyet mannskap

Høyres Frank Bakke-Jensen og de to Frp-politikerne Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes går inn i regjeringen.

Solberg sier hun ser fram til å jobbe med de nye statsrådene. Samtidig er det vemodig å takke av de tre andre, sa hun.

– Det er vemodig å takke av tre flinke statsråder. Det er tre statsråder som har stått på de siste årene. med stor iver og som er store arbeidsytere. Vi har i regjeringen ikke bare hvert vårt, men jobber også sammen. Alle tre har bidratt til dette, sa Erna Solberg under pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Aspaker ut

Europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H) går ut av regjeringen. Inn kommer Frank Bakke-Jensen (H), som har sittet i næringskomiteen på Stortinget siden 2009.

Vik Aspaker har vært med i Solbergs mannskap siden 2013, først som fiskeriminister og den siste tiden som statsråd med ansvar for EU- og EØS-saker. Hun har fått jobb som fylkesmann i Troms.

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen overtar som Justis- og Beredskapsminister etter partifellen Anders Anundsen.

Det er også klart at Frps Terje Søviknes gjør comeback i rikspolitikken når han overtar stillingen som olje- og energiminister etter Tord Lien (Frp).

– Et steg til høyre

Venstres leder Trine Skei Grande mener at statsminister Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering er i ferd med å svinne hen etter dagens endringer.

– Med dette tar regjeringen et godt steg bort til høyre for oss, og vi får to statsråder som begge er klimafornektere med en retorikk som ikke akkurat er inkluderende, sier Grande.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at endringene som er blitt gjort i regjeringen ikke oppleves som en invitasjon til sentrum, snarere tvert imot.

– Endringene oppleves ikke som en invitasjon til sentrum, men alle nye statsråder fortjener en sjanse. De må vurderes ut ifra den politikken de leverer, sa Hareide.

Nye Frp-ansikter

Per-Willy Amundsen ber om å bli vurdert ut ifra jobben han gjør som statsråd og ikke på bakgrunn av sine tidligere uttalelser i opposisjon.

– Jeg skal være en justis- og beredskapsminister for alle og hele Norge, sier Amundsen til NTB.

Han erkjenner at han er kontroversiell allerede før han har startet i jobben.

– Jeg har vært opposisjonspolitiker i mange år og hatt mange skarpe uttalelser. Det vet alle som har fulgt meg. Mange har skarpe meninger om meg, og det aksepterer jeg.

Det er spesielt Amundsens uttalelser om klimapolitikk og innvandringspolitikk som har gjort ham omstridt.

Også Søviknes er kontroversiell. Han trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

Lien er ifølge Adresseavisen høyaktuell som regiondirektør i NHO i Trøndelag.