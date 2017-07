Sommerleir mot ekstremisme

KAMPEN MOT EKSTREMISME: – Skal vi lykkes i kampen mot ekstremisme er det ekstremt viktig at innsatsen også kommer innenfra. Det at muslimsk ungdom i moskeer og andre arenaer aktivt tilrettelegger for en slik konferanse, er noe jeg applauderer, sier Abid Raja til NTB. Han blir med på åpningsdagen. FOTO: NTB Scanpix