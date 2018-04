Splittet SV går inn for aldersgrense for omskjæring

SV-leder Audun Lysbakken, her fra et landsstyremøte i 2017. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix.

Til tross for at SVs lederkvartett var imot, vedtok SVs landsstyre lørdag at partiet skal gå inn for en 15-årsgrense for rituell omskjæring av gutter.

