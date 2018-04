KrF om SVs omskjæringsvedtak:

REAGERER: Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener SVs omskjæringsvedtak minner om jødeparagrafen fra grunnlovens første tid. Foto: NTB Scanpix

– 15 års aldersgrense på rituell omskjæring betyr at det ikke vil være plass for jøder i Norge. Dette minner meg veldig mye om forbudet mot jøder som vi hadde i grunnloven de første tiårene, sier Stortingsrepresentant og leder for Israels Venner, Hans Fredrik Grøvan (KrF).

