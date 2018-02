SV tynnet ut alkoforslag fra KrF

KrF måtte endre sitt alkoholforslag for å få med SV på laget under debatten om regjeringsplattformen på Stortinget. Her nyter partitoppene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Knut Arild Hareide en alkoholfri drink under et pressemøte på utestedet Himkok i Oslo i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix