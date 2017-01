Stjernelag bak Franklin Graham-møter

Elin Fagerbakke, Anne Christiansen, Asbjørn Simonnes, Håkon Fagervik, Øyvind Åsland, Erik Furnes, Sigmund Kristoffersen, Leif S. Jacobsen, Svein Granerud, Andreas Nordli, Hans Fredrik Grøvan, Svein Harberg, Ketil Solvik–Olsen, Per Sævik, Arnfinn Løyning, Hermund Haaland, Ole Kristian Iglebæk, Gunnar Jeppestøl, Svein E. Andersen, Alv Magnus, Jan-Erik Børrestad og Sten Sørensen utgjør hovedkomiteen bak møtene. Komiteen kan bli utvidet i kommende uker.



Styret for aksjonen består av Sten Sørensen (leder), Alv Magnus, Gunnar Jeppestøl, Svein E. Andersen, Ole Kristian Iglebæk, Leif S. Jacobsen, og Jan-Erik Børrestad.



Fra i mars av vil det bli holdt inspirasjons- og informasjonsmøter i flere byer på Østlandet. Et hovedkontor blir også opprettet i Oslo fra februar av.

Oslokontor

Leder av Billy Graham-organisasjonens arbeid i Europa, Hans Mannegren, drifter den daglige virksomheten sammen med et team av medarbeidere. «Det er den lokale menighet som deltar i aksjonen som sitter igjen med ‘gevinsten’ når vi drar videre,» sier Mannegren. «BGEA verver ingen medlemmer, men alle som tar imot Jesus får oppfølging og kontakt med lokale kirker,» forteller han i en pressemelding fra styreleder Sten Sørensen.



Foruten store evangeliske kampanjer verden rundt, driver Franklin Graham verdens største private nødhjelpsorganisasjon ”Samaritans Purse”. De er raskt på pletten ved både nasjonale og internasjonale katastrofesituasjoner, og opprettet nylig et feltsykehus i krigssonen ved Mosel i Irak.

Trengs som aldri før

- Vi ønsker at menighetene noterer seg datoene for møtene med Franklin Graham allerede nå. Lokalmenigheter som vil dra nytte av aksjonen vil få tilbud om kurs og opplæring i bønn og vitne-tjeneste for å organisere tallrike ”Andreas-grupper” som inviterer med seg kirkefremmede venner, naboer og familiemedlemmer til festivalen. Slik vil aksjonen bidra til menighetsvekst langt utenfor Oslos bygrenser. I lignende festivaler i andre Europeiske storbyer har et betydelig antall mennesker vitnet om at de har kommet til tro for første gang, og fått oppfølging og kontakt med lokale kirker og menigheter, heter det i pressemeldingen.



- Norge trenger som aldri før det klare evangeliske budskapet. Vi lever i en tid med mange og forvirrende røster. Graham har et tydelig budskap som vil oppmuntre både kristne og de som ikke kjenner Gud til å gå Guds vei. Han har «takket JA» til invitasjonen og ser fram til å komme til Norge, avslutter Sørensen og co. i pressemeldingen.