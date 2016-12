Isfronten mellom Kina og Norge brutt etter seks år

Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den fengslede dissidenten Liu Xiaobo, noe som provoserte kinesiske myndigheter voldsomt. Mandag kunne utenriksminister Børge Brende (H) melde om at forholdet mellom de to landene nå skal normaliseres.

– Situasjonen siden 2010 har vært krevende. Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende (H), som befinner seg i Beijing.

Statsminister Erna Solberg (H) avviser overfor NTB at normaliseringen skyldes at Norge har beklaget nobeltildelingen til Xiaobo, slik kinesiske myndigheter har krevd tidligere.

– Vi har ikke unnskyldt, det har ikke vært en diskusjon i våre samtaler at vi skal unnskylde en tildeling som er gjort av en uavhengig komité, sier Solberg til NTB.

Informerte Stortinget

Solberg informerte Stortinget kort tid etter at nyheten ble kjent mandag.

– Nå ser vi framover på de mulighetene som åpner seg for samarbeid med Kina. Som verdens nest største økonomi og som et medlem i FNs sikkerhetsråd, er det viktig for oss å ha et samarbeid om mange av de viktige internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av. Fra klimaarbeid og til mange av de andre spørsmålene på den internasjonale dagsordenen, sa Solberg.

– Dette åpner også mange muligheter for norsk næringsliv, som har opplevd at det ikke å ha dragkraft fra politisk samarbeid, har vært en barriere, understreket hun.

Kina-nyheten ga også umiddelbart utslag på Oslo Børs, der lakseaksjene steg betraktelig.

Norsk næringsliv har hatt problemer i flere år med å skaffe visum til sine ansatte, og en periode etter fredsprisutdelingen var det også problemer med salg av norsk fisk til Kina.

Gjenopptar forhandlinger

Børge Brende sier de to landene har blitt enige om umiddelbart å gjenoppta arbeidet med en bilateral frihandelsavtale. Forhandlingene ble frosset på ubestemt tid etter nobeltildelingen i 2010.

I samtalene med kinesiske myndigheter i Beijing har Brende foruten frihandelsavtalen også tatt opp temaer som en full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeide om blant annet klima og Arktis.

– Vår fellesuttalelse med Kina i dag er en håndfast bekreftelse på at vi fullt ut normaliserer vårt forhold samt at vi er blitt enige om viktige skritt fremover i vårt bilaterale forhold. Vi har gjennom våre samtaler lagt grunnlaget for et bredt samarbeid til beste for begge land, sier Brende.

Utenriksministeren opplyser at det legges opp til ytterligere politiske besøk til Kina til våren, inkludert bredt sammensatte næringslivsdelegasjoner.

Amnesty skeptisk

– I denne avtalen står det at Norge fullt ut anerkjenner Kinas sosiale modell. Hvis man ønsker, kan man tolke det som et slags varsku for at Norge skal være forsiktig med å kritisere Kina. Det mener jeg er uakseptabelt, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi kommer til å følge med på om denne avtalen skaper et mer servilt forhold til Kina og menneskerettighetene, sier Egenæs.

Helt siden Nobels fredspris ble tildelt Liu Xiaobo i 2010 har det vært et anstrengt forhold mellom Norge og Kina. To år etter utdelingen meldte NRK at kinesiske myndigheter la ned forbud mot å promotere Norge som turistmål. Tidligere i år var Norge og Liechtenstein de eneste Schengen-landene som var ekskludert fra Kinas utvidede ordning om visumfri innreise til deler av landet. (NTB)