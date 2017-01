 Mannen bak nattklubb-massakren i Istanbul er tatt

Den tyrkiske avisen Hürriyet navnga mandag den usbekiske IS-krigeren Abdulkadir Masjaripov, også kjent som Ebu Muhammed Horasani, som gjerningsmann.

Ifølge den tyrkiske avisen er det denne mannen som nå er pågrepet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, og tyrkiske myndigheter har tidligere hevdet at gjerningsmannen tilhørte den muslimske uigur-minoriteten i Kina.

Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet, blant dem flere uigurer.

Numan Kurtulmus, en av Tyrkias fire visestatsministre, hevdet mandag at en ikke navngitt etterretningstjeneste også var involvert i terrorangrepet mot nattklubben.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisa Hürriyet.