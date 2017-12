Minst ni drept i selvmordsangrep mot kirke i Pakistan

Minst ni mennesker ble drept og 30 såret da to selvmordsbombere slo til mot en fullsatt kirke i Quetta i Pakistan søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Minst ni mennesker er drept og over 50 er såret i et selvmordsangrep mot en metodistkirke i Quetta i Pakistan. IS hevder å stå bak.

