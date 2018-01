Advarer mot nye krav til trossamfunn

ADVARER: Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Foto: Dea-Renate Miranda / Flickr.com / CC

Arbeiderpartiet vil tvinge frem kvinnerepresentasjon og demokrati i trossamfunn som mottar statsstøtte. – Vi vil advare mot at vi i vår søken etter et liberalt samfunn blir illiberale i våre vedtak, sier Ingrid Rosendorf Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

