Psykologspesialist Einar C. Salvesen om norsk barnevern:

Alvorlige mangler: Psykologspesialist Einar C. Salvesen mener det norske barnevernet har store feil og mangler. FOTO: Trine Overå Hansen

Psykologspesialist Einar C. Salvesen kunne valgt å tie når han så det han oppfatter som urett i et system som han på mange måter ville tjene på å føye seg etter. Men Salvesen har valgt det motsatte. Han roper nå et varsku om alvorlige problemer i det norske barnevernet.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.