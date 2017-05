Rødruss: Filip og Christoffer er russ i år, og sang sammen med mor og far: «Jeg vil takke Han for Livet!»

Lørdag var det Ja til Livet-arrangement i Haugesund. Der fikk de fremmøtte et sterkt vitnesbyrd for det ufødte barn. To brødre med Downs syndrom, og i russedrakt, sto fram med innskriften «JA TIL LIVET» på russedrakten.

