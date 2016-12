Fryktet for livet på norske asylmottak

Vi treffer de iranske konvertittene Reza Fazli og Mahnaz Mirzaei på en liten gård på Østlandet. Her har det kristne ekteparet søkt tilflukt utenfor mottakssystemet mens de venter på at asylsøknaden behandles.

– Vi turte ikke lenger å bo på asylmottak fordi vi var redde for å bli drept, forteller ekteparet.

Som muslimer som har konvertert til kristendommen har de opplevd det svært vanskelig å bo på norske asylmottak. Mirzaei forteller at hun nesten ikke våget å bevege seg utenfor rommet sitt.

– Fordi jeg er kristen og ikke går med hijab, så de muslimske mennene på meg som en frafallen hore de kunne misbruke som de ville, hevder hun.

Ektemannen Fazli forteller at livet på mottakene var veldig hardt.

– Nesten alle beboerne der er islamistiske muslimer fra Syria, Afghanistan og Irak som følger strenge islamske lover og bønnetider. Slik de tolker koranen, hadither og sharia (islamsk lov) er vi frafalne vantro som skal drepes, sier Fazli.

Ønsker egne mottak

Ekteparet, som flyktet fra Iran på grunn av religiøs forfølgelse, har som asylsøkere i Norge på nytt følt seg truet fra andre beboere på mottakene.

– Vi skulle ønske det kunne opprettes et eget mottak for kristne slik at vi kunne føle oss trygge, sier Fazli som mener at UDI ikke har tatt deres situasjon på alvor.

Ekteparet har bodd på flere forskjellige mottak, men forteller at de opplevde den samme trakasseringen over alt. Nå har de funnet gode hjelpere som har gitt dem husrom og støtte.

– Når de flytter fra mottakene blir det oppfattet som at de velger å gå utenfor systemet. Da mister de all rett til undervisning og økonomisk støtte fra UDI men saken går videre, sier en av hjelperne som ønsker å være anonym.

Vil fortelle om Jesus

Reza Fazli vokste opp som troende muslim i Iran. Da han som ung mann dro til Nederland og møtte noen kristne opplevde han at Jesus kom til ham i en drøm og i 2003 ble han selv kristen. Noen år senere, da han var tilbake i Iran, opplevde også kona Mahnaz å møte Jesus.

– Det var svært farlig for oss å tro på Jesus og fortelle andre om Ham, sier Fazli som for halvannet år siden så seg nødt til å flykte fra hjemlandet.

I Iran er det forbudt for muslimer å skifte religion og konvertitter risikerer både piskeslag og dødsstraff.

– Det var trist å forlate Iran, men at jeg føler det er Guds plan at jeg skal fortelle muslimer i Norge om Jesus, sier Fazli som har undervist og døpt flere konvertitter i Norge.

Tilrettelagt for muslimer

Den tverrkirkelige kristne organisasjonen Åpne Dører, som arbeider for forfulgte kristne, har tidligere bekreftet overfor KPK at de kjenner til flere konkrete tilfeller der konvertitter har blitt verbalt truet eller fysisk angrepet for sin kristne tro på norske mottak.

Faglig leder Stig Magne Heitmann i Åpne Dører har møtt ekteparet Reza Fazli og Mahnaz Mirzaei flere ganger det siste halvåret, og kan bekrefte at de har opplevd store utfordringer på norske asylmottak.

– De er forundret over at de bare finner Koranen i bokhyllen – og når de spør etter en Bibel så er det et tabu. Det er også helt naturlig med fredagsbønn for muslimer på mottakene, mens forslag om en gudstjeneste eller en bønnesamling for kristne gjerne blir avvist, sier Heitmann.

Få sanksjonsmuligheter

Presserådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen, sier at norske myndigheter ikke tolererer at flyktningeminoriteter trues og trakasseres på norske mottak.

– UDI har tillit til at driftsoperatører og mottak jobber på en god måte for å ivareta alle grupper på mottaket. Vi går i dialog med mottak som opplever problemer for å hjelpe dem med å håndtere situasjonen og finne løsninger, sier Stakset-Gundersen.

Han forteller at det eneste UDI og mottakene kan gjøre er å gå i dialog med beboere og i spesielle tilfeller flytte beboere.

– Andre sanksjonsmuligheter har vi ikke. Hvis det foregår noe straffbart blir det en sak for politiet. Mottakene har plikt til å varsle politiet dersom de mistenker straffbare forhold, sier han.

På UDIs statistikk over beboeres statsborgerskap på norske mottak ser vi at Syria, Afghanistan, Irak og Iran topper lista. I gjennomsnitt er 95% av befolkningen muslimer i disse landene.

Reza og Mahnaz sier de forstår at situasjonen for UDI er vanskelig og de ber for alle der om visdom og at de får alt de trenger.

Fikk koran på rommet

Fazli og Mirzaei følte seg også diskriminert av de som jobbet på mottaket. Blant annet fikk de på et mottak ikke bo på samme rom.

– De sa det var på grunn av plassmangel, men de muslimske ekteparene fikk dele rom. Det var bare vi som ble adskilt, sier Fazli.

Fazli forteller at svært mange av de ansatte på asylmottakene også er muslimer. På et av mottakene opplevde han at det lå en koran på rommet hans da han flyttet inn.

– De kunne se i mine papirer at jeg var kristen, men på rommet mitt lå det en koran. På kontoret på asylmottaket var det også islamske symboler. Dette gjorde meg skremt, forteller Fazli.

– Skal være nøytral grunn

Stakset-Gundersen i UDI sier at et asylmottak skal være nøytral grunn.

– Enhver beboer i asylmottak skal få utøve sin religion uten å oppleve diskriminering. Videre skal ingen drive forkynnende eller misjonerende virksomhet i mottak, sier han.

Fazli hevder at disse reglene ikke er like for alle.

– Jeg fikk ikke lov til å fritt snakke om min tro eller spørre folk om de ville lese Bibelen. Men den muslimske imamen fikk lov å komme på besøk på mottaket, hevder han.

Betaler prisen

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører sier det har skjedd at en imam har vært velkommen på mottaket, mens en kristen pastor har blitt avvist.

Han mener det er trist at det iranske ekteparet også i Norge må betale en pris for å være åpne om sin kristne tro.

– Det er overmåte viktig at norske myndigheter sørger for at alle ansatte ved asylmottakene får tilstrekkelig kunnskap om spørsmål knyttet til trosfrihet og informasjon om hvordan kulturen og religionsfriheten er annerledes i asylsøkernes hjemland enn i Norge, sier Heitmann.

Manglende kunnskap

Stakset-Gundersen i UDI sier at alle asylsøkere må gjennom et obligatorisk kurs om norske verdier og norsk levesett, lover og regler samt konfliktforebygging og -håndtering.

– I tillegg til dette kurses ansatte i mottak til å lede dialoggrupper for å forbedre sikkerheten og forebygge vold, sier han.

Heitmann mener norske myndigheter ikke har nok kunnskap om asylsøkernes kultur til å håndtere situasjonen på mottakene godt nok.

– Jeg tror noe grunnen skyldes manglende kunnskap om kulturen asylsøkerne kommer fra og situasjonen som kan oppstå for konvertitter.

– For det andre kan det skyldes antipati mot kristne og kristen tro og en sympati for islam på mottakene, sier Heitmann og mener at også politiet burde ha fått bedre innsikt i hvordan disse kulturene fungerer. KPK