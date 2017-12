Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) kan begge glede seg over gode målinger. FOTO: NTB scanpix

Fremskrittspartiet går mest fram, mens Senterpartiet går mest tilbake på årets siste måling Kantar TNS har laget for TV 2. Målingen viser at Venstre, Høyre og Frp ville vært nær ved å få flertall dersom det var valg i dag. Samlet får de tre partiene som skal forhandle om å danne regjering 83 mandater og er dermed svært nær de 85 som trengs for flertall på Stortinget.

