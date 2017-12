Tidligare stortingsrepresentant for KrF, Kjell Furnes:

Blankpusse profil: – Eg trur at der framleis er veljargrunnlag for eit KrF, om ein får blankpusse profilen, seier tidl. stortingsrepresentant Kjell Furnes. FOTO: Arkiv - Norge IDAG

– Eg trur at der framleis er veljargrunnlag for eit KrF. Ein får blankpusse profilen og med frimod løfte fram det som er viktig for folk og land. Ei «liberalisering» av den kristne profilen har eg lita tru på, seier tidligare stortingsrepresentant Kjell Furnes.

